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Сын Рамзана Кадырова избил святотатца: реплика о справедливости

Итак, информационное поле настороженно молчит (большей частью), только самые отъявленные «эксперты по всем вопросам» графоманят.

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Комментарии
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veronika_54 Дубровская
Эта жертва современного образования за 10 тысяч решил, что можно оскорблять чувства верующих, тем более мусульман. Христиане на порядок терпимее к таким вещам. В России законы не защищают справедливость, а заботятся о правах преступников. Любой из  комментирующих, предполагаю, не раз бы
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39 мин.
veronika_54 Дубровская
был возмущён приговорами российских судов. Завтра этот недоросль за те же деньги взорвет какой-нибудь вокзал, метро, где погибнут люди. А теперь он и другие такие же призадумаются. В России, судя по выявленным случаям предательства за деньги, очень много таких, которые готовы убивать людей. Может, всё из -за действующего законодательства?
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29 мин.
Алекс Сэм
Какая разница набил морду , не набил этот дебил который поджёг Коран-по-любому не жилец либо повеситься в камере, либо бошку себе обо что-нибудь разобьёт. Так какой смысл за мертвеца-то разговаривать?
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21 мин.

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