Сын Рамзана Кадырова избил святотатца: реплика о справедливости

veronika_54 Дубровская Эта жертва современного образования за 10 тысяч решил, что можно оскорблять чувства верующих, тем более мусульман. Христиане на порядок терпимее к таким вещам. В России законы не защищают справедливость, а заботятся о правах преступников. Любой из комментирующих, предполагаю, не раз бы

veronika_54 Дубровская был возмущён приговорами российских судов. Завтра этот недоросль за те же деньги взорвет какой-нибудь вокзал, метро, где погибнут люди. А теперь он и другие такие же призадумаются. В России, судя по выявленным случаям предательства за деньги, очень много таких, которые готовы убивать людей. Может, всё из -за действующего законодательства?