В Мали в результате засады боевиков арабского движения Азавада понесли тяжелые потери бойцы ЧВК «Вагнер» и солдаты местных вооруженных сил.
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В Мали в результате засады боевиков арабского движения Азавада понесли тяжелые потери бойцы ЧВК «Вагнер» и солдаты местных вооруженных сил.
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