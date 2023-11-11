МИД спросил об официальном признании Евросоюзом победы России

Представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли считать официальным признанием Евросоюзом победы России заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что успехов Украины в ближайшем будущем не ожидается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии