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МИД спросил об официальном признании Евросоюзом победы России

МИД спросил об официальном признании Евросоюзом победы России

Представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли считать официальным признанием Евросоюзом победы России заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что успехов Украины в ближайшем будущем не ожидается.

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