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Washington Post: настоящий кризис вокруг Тайваня может начаться, после того как Нэнси Пелоси улетит в США

Washington Post: настоящий кризис вокруг Тайваня может начаться, после того как Нэнси Пелоси улетит в США

Настоящий кризис вокруг Тайваня может разгореться, после того как спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси улетит в Соединенные Штаты.

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