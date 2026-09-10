On This Day, Sept. 10: U.S. defeats British in Battle of Lake Erie

On Sept. 10, 1813, U.S. naval units under the command of Capt. Oliver Perry defeated a British squadron in the Battle of Lake Erie.
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