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Петербургский дневник

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  • Александр
    тогда эти суки по другому петь начнут!!!Граница Финляндии...
  • Александр
    блин да закройте эту долбаную границу с чухляндией на всегда!!!Граница Финляндии...
  • леонид рыбаков
    А ИСЛАМИСТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ???? --ДЛЯ НИХ ЭТО НЕ ПРАЗДНИК .Александр Беглов:...

В Ленобласти появится мусорный комплекс «Рахья»

В Ленобласти появится мусорный комплекс «Рахья»

Он будет перерабатывать 300 тысяч тонн отходов в год В Ленинградской области в конце 2025 года появится мусороперерабатывающий комплекс «Рахья», пишет «Деловой Петербург» Будущая стройка уже получила одобрение Госэкспертизы.

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