В Ленобласти появится мусорный комплекс «Рахья»

Он будет перерабатывать 300 тысяч тонн отходов в год В Ленинградской области в конце 2025 года появится мусороперерабатывающий комплекс «Рахья», пишет «Деловой Петербург» Будущая стройка уже получила одобрение Госэкспертизы.