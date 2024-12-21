В Ленобласти появится мусорный комплекс «Рахья»

Он будет перерабатывать 300 тысяч тонн отходов в год В Ленинградской области в конце 2025 года появится мусороперерабатывающий комплекс «Рахья», пишет «Деловой Петербург» Будущая стройка уже получила одобрение Госэкспертизы.
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