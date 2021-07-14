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Валерий Газзаев: «Олимпиады, ЧМ и Евро – спортивные войны на уровне стран. Неслучайны и санкции против России в спорте – вопрос геополитической конкуренции»

Бывший главный тренер ЦСКА, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев высказался о политическом аспекте выступления сборной России на Евро-2020.

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