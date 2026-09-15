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ТАСС

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Лантратова: Россия и Украина готовят новую акцию по воссоединению семей

Лантратова: Россия и Украина готовят новую акцию по воссоединению семей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Россия и Украина согласовывают списки на воссоединение разлученных боевыми действиями семей, оно может пройти в ближайший обмен пленными.

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