Лантратова: Россия и Украина готовят новую акцию по воссоединению семей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Россия и Украина согласовывают списки на воссоединение разлученных боевыми действиями семей, оно может пройти в ближайший обмен пленными.
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