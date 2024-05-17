СПЧ: Сбежавшая из Чечни девушка покинула Россию

Её жизни и здоровью ничего не угрожает.фото: duma.gov.ru--> Девушка из Чечни Лия Заурбекова покинула Россию, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.
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