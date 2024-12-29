Группировка "Восток" нанесла значительные потери украинской армии, уничтожив до 170 солдат и технику, включая танк и артиллерийскую установку Paladin, в районах Равнополь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики.
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