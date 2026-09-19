This Batman Beyond Spin-Off Ran For Two Seasons But Is Barely Remembered Today

Batman Beyond is stilled beloved by fans of the Dark Knight to this day, but the same cannot be said for the schway series' now-forgotten spin-off.
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