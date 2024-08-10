Исправительные изоляторы откроют во всех школах Румынии

Румыния начнет новый учебный год с добавления нового инструмента в дисциплинарный арсенал — создания во всех школах исправительных изоляторов для содержания учеников, которые нарушают правила поведения на занятиях.
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