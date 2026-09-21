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Энциклопедия географа

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5700 километров по Европе: как поломка генератора не испортила большое автопутешествие

5700 километров по Европе: как поломка генератора не испортила большое автопутешествие

Когда вспоминаю то большое европейское путешествие 2018 года, первое, что приходит в голову — это даже не Эйфелева башня и не каналы Амстердама, а то странное чувство свободы, которое появляется, когда за спиной несколько границ, а впереди только дорога.

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