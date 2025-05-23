Курская броня крепчает: два подразделения ВСУ разгромлены на подступах к границе: Карта специальной военной операции на Украине на 23 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа фоне затянувшегося конфликта в зоне российско-украинского соприкосновения, ситуация на Сумском направлении продолжает развиваться стремительно и не в пользу украинской стороны.
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