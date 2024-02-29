Минобороны ФРГ подтвердило инцидент с ошибочной попыткой перехвата ПВО фрегата Hessen американского дрона MQ-9 Reaper

Страны НАТО регулярно проводят всевозможные учения на суше, в воздухе и на земле, призванные в первую очередь наладить слаживание в условиях, приближенных насколько это возможно к обстановке противостояния реальному противнику, под которым в последнее время все чаще подразумевается Россия.