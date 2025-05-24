Цифровой рубль интегрируют в бюджетный процесс России

Правительство одобрило поправки, которые интегрируют цифровой рубль в бюджетный процесс. Для Федерального казначейства откроют специальный счет в цифровых рублях, что позволит участникам системы использовать новую валюту для расчетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии