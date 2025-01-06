Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Бла-бла-бла.Что скопировали американцы из разработок СССР?  Обратного можно много перечислить.Скрытая причина, ...
  • Макс Черновол
    Любим мы вот это... искать виновных. Украинцы всё-таки выходит наши братья. Слово товарищ ушло в прошлое потому, что ...Скрытая причина, ...
  • Александр
    Американцы летали,Крым российский.Слишком много политики вкладывалось в развитие космических программ.Скрытая причина, ...

Слуцкий заявил об агонии Зеленского после интервью американскому журналисту

Слуцкий заявил об агонии Зеленского после интервью американскому журналисту

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал трехчасовое интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому журналисту как проявление политического саморазоблачения и агонии, критикуя его за переход на «площадную брань».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх