Слуцкий заявил об агонии Зеленского после интервью американскому журналисту

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал трехчасовое интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому журналисту как проявление политического саморазоблачения и агонии, критикуя его за переход на «площадную брань».
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