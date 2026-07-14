Кто точно будет играть в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума»

Показываем актеров и персонажей наглядно, в картинках. «Властелин колец», фото: кадр из кинофильмаХодило множество слухов вокруг грядущего приквела «Властелина колец» про поиски хоббита Смеагола, который станет Голлумом, одним из носителей кольца.