Кто точно будет играть в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума»

Показываем актеров и персонажей наглядно, в картинках. «Властелин колец», фото: кадр из кинофильмаХодило множество слухов вокруг грядущего приквела «Властелина колец» про поиски хоббита Смеагола, который станет Голлумом, одним из носителей кольца.
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