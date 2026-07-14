MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

969 подписчиков

Кто точно будет играть в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума»

Кто точно будет играть в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума»

Показываем актеров и персонажей наглядно, в картинках. «Властелин колец», фото: кадр из кинофильмаХодило множество слухов вокруг грядущего приквела «Властелина колец» про поиски хоббита Смеагола, который станет Голлумом, одним из носителей кольца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии