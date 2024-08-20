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Сильное землетрясение произошло на границе с Забайкальем

Сильное землетрясение произошло на границе с Забайкальем

В Муйском районе Бурятии ночью 20 августа произошло сильное землетрясение. Подземные толчки были достаточно мощными, чтобы ощущаться не только в Бурятии, но и на севере Иркутской области и Забайкальского края.

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