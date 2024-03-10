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Франция никуда из Африки не ушла. Хитрят.

Франция никуда из Африки не ушла. Хитрят.

Фото автора статьи. Вчера 1,5K прочитали Франция никуда из Африки не ушла. Хитрят. Более того.

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Комментарии
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Юрий Ковалев
Оно то и так понятно по финансам . Только толку от этого  просто ноль . Африка медленно но уверено уходит к России и Китаю . А в свете последних новостей из МВФ И  США и ЕС Почти треть золота ( а это около 9 тысяч тонн ) в 2023 году испарилось в неизвестном напралении . И это отчёт ФРС И ЕС
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