Франция никуда из Африки не ушла. Хитрят.

Юрий Ковалев

Оно то и так понятно по финансам . Только толку от этого просто ноль . Африка медленно но уверено уходит к России и Китаю . А в свете последних новостей из МВФ И США и ЕС Почти треть золота ( а это около 9 тысяч тонн ) в 2023 году испарилось в неизвестном напралении . И это отчёт ФРС И ЕС