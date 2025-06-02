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Петербургский дневник

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На этой неделе в Петербурге и Ленобласти проведут более 120 гидравлические испытаний тепловых сетей

На этой неделе в Петербурге и Ленобласти проведут более 120 гидравлические испытаний тепловых сетей

Это поможет выявить слабые места в трубопроводах С 2 по 6 июня в 14 районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области проходят масштабные гидравлические испытания тепловых сетей — важный этап подготовки к предстоящему отопительному сезону 2025/2026 годов.

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