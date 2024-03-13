Путин выступил за прогрессивное налогообложение в России

Известия/Зураб Джавахадзе Общество будет абсолютно нормально воспринимать переход к системе прогрессивного налогообложения в России с учетом того, что налоговое бремя удастся снизить для многодетных семей, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым.
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