Депутаты-коррупционеры - исход из Госдумы был быстрым: Кого не досчитались? Часть ушедших депутатов годами обеспечивали себе упоминаемость в новостях громкими инициативами и бесконечными запретами.
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