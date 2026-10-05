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Аргументы недели

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15 лет за сочинскую «чудо-бухгалтерию»: как экс-мэр собирал коллекцию участков, а кассиром в семейном подряде стала жена

15 лет за сочинскую «чудо-бухгалтерию»: как экс-мэр собирал коллекцию участков, а кассиром в семейном подряде стала жена

Сочи, город олимпийских надежд и золотых пляжей, подарил стране новый шедевр жанра «освоение по-городски».

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