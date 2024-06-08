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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рудковская об иске к матери Парсеговой: «Мама Арины заверяла, что она никогда и никуда от Плющенко не уйдет. А когда их поманили, они сломя голову побежали»

Ранее академия Евгения Плющенко подала в Никулинский районный суд города Москвы иск о взыскании с ушедшего спортсмена задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей.

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