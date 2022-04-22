Григоренко про 0:4 от «Металлурга»: «Нападающие ЦСКА беззубо играют в атаке, надо находить ключи»

Михаил Григоренко считает, что нападающие ЦСКА беззубо играют в атаке. В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» обыграл ЦСКА (4:0).

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