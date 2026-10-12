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Новости Липецка

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За мошенничество с сухпайками для Минобороны топ-менеджера Грязинского пищекомбината приговорили к 4 годам

За мошенничество с сухпайками для Минобороны топ-менеджера Грязинского пищекомбината приговорили к 4 годам

Экс-менеджер пищекомбината Смирнова отправится в колонию на четыре года за мошенничество при поставках пайков для Минобороны, ущерб оценили в 10,079 млрд рублей.

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