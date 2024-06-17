Укрепление или падение: каким будет курс рубля?

Эксперты не ожидают сильного ослабления российской валюты. На этой неделе ожидается, что волатильность рубля останется повышенной из-за последствий санкций, рассказал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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