Оккупацию Киева фашисты начали с массовых расправ над мирным населением

Константин ХОЛМСКИЙ 778 дней и ночей с 19 сентября 1941 г. Киев находился под нацистской оккупацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Чеченец, назвавшись участником СВО, напал на таксиста и угнал авто, теперь его родня и какой-то начальник розыска угрожают водителю
- «Конец живого товара»: как генерал Ермолов за один день закрыл главный рынок невольников Кавказа
- Дело не спустили на тормозах: совестливый прокурор встал на защиту девушек против чеченцев и вопреки судье
Свежие комментарии
- EurAsian Times: И...
- Государство, нам ...
- Топ-менеджер Цент...
Не поймут они этого. Надо было всех и до сих пор уничтожать до "седьмого колена"!