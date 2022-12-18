Макс Ферстаппен: «Понимал, что после сходов с дистанции гонок в начале сезона больше не могу позволить себе ошибаться»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал, что сходы на старте сезона заставили его максимально дисциплинированно проводить гонки.

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