Ликсутов сообщил о росте выпуска модулей для строительства в 2,5 раза

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличил выпуск крупногабаритных железобетонных модулей для жилых и административных зданий в 2,5 раза — с 4 до 10 единиц в день .