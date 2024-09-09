В России хотят пересмотреть решения о реабилитации жертв политических репрессий

Прокуратура РФ начнет пересматривать решения о реабилитации, принятые на основании закона «О реабилитации жертв политических репрессий» 1991 года, если они касались лиц, совершивших тяжкие преступления, в том числе пособников нацистов и изменников Родины.
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