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В России могут запретить продажу смартфонов без RuStore

В России могут запретить продажу смартфонов без RuStore

В Государственную думу России внесли проект закона, предусматривающий запрет на дискриминацию российских приложений в зарубежных магазинах приложений (Google Play, App Store), а также запрет на продажу смартфонов, на которые невозможно установить отечественный магазин приложений RuStore.

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