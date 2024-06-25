В России могут запретить продажу смартфонов без RuStore

В Государственную думу России внесли проект закона, предусматривающий запрет на дискриминацию российских приложений в зарубежных магазинах приложений (Google Play, App Store), а также запрет на продажу смартфонов, на которые невозможно установить отечественный магазин приложений RuStore.
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