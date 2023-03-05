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Аршавин: "Торпедо" очко набрало — это уже праздник

Аршавин: "Торпедо" очко набрало — это уже праздник

Бывший футболист петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и национальной команды России Андрей Аршавин поделился мнением о прошедшем метче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречались столичное "Торпедо" и "Краснодар".

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