Бои под Работино: Залужный положил несколько тысяч отборных гвардейцев, брошенных на штурм высоты 170

Укровермахт «взял» именно те территории, которые стали для него огромным могильником Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Президент России в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР остановился на распиаренном весной Зеленским Приазовском сражении, в котором, по замыслу Пентагона, «гвардия наступа» должна была прорваться к Крыму и перерезать «сухопутный коридор».