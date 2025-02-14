Новым генеральным директором Docker стал бывший руководитель Oracle Cloud Дон Джонсон

У компании Docker, занимающейся разработкой инструментов и контейнеризацией, новый генеральный директор: Бывший исполнительный вице-президент Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Дон Джонсон (на фото выше) занял это место со среды.
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