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Кризис затянулся: ни одна из четырех московских команд не побеждает уже две недели

Кризис затянулся: ни одна из четырех московских команд не побеждает уже две недели

В субботу в рамках 25-го тура чемпионата России ни ЦСКА, ни «Локомотив» не использовали шанс подняться на третье местоПоследняя победа столицы — странный успех абаскалевского еще «Спартака» в матче с «Динамо» — датирована 7 апреля.

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