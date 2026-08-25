Музыкально-литературный вечер пройдёт в культурном центре на улице Правды

В среду, 26 августа в Библиотеке №36 — Культурном центре Ф.А. Искандера в районе Беговой пройдёт бесплатная музыкально-литературная композиция по произведениям Виктора Драгунского «Денискины рассказы»: «Независимый Горбушка» и «Девочка на шаре».