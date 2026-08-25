Ямское поле
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ямское поле

17 подписчиков

Музыкально-литературный вечер пройдёт в культурном центре на улице Правды

В среду, 26 августа в Библиотеке №36 — Культурном центре Ф.А. Искандера в районе Беговой пройдёт бесплатная музыкально-литературная композиция по произведениям Виктора Драгунского «Денискины рассказы»: «Независимый Горбушка» и «Девочка на шаре».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии