В МЭР объяснили, почему у россиян за рубежом не берут старые доллары

Отказ принимать у россиян доллары старого образца никак не связан с попыткой ущемить их. Об этом сообщил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев .
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