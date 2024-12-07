Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В МЭР объяснили, почему у россиян за рубежом не берут старые доллары

В МЭР объяснили, почему у россиян за рубежом не берут старые доллары

Отказ принимать у россиян доллары старого образца никак не связан с попыткой ущемить их. Об этом сообщил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев .

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Комментарии
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Michael Franz
Абсолютно безграмотная статья.
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16 час.
Игорь Васиков
Полный бред.
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15 час.

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