Возмущения и насмешки над «Золотым мячом» Месси, Беллингем – фаворит на приз в 2024-м, Харден в «Клипперс», хоккейную сборную предварительно допустили на ОИ, «Зенит» выиграл группу в Кубке и другие новости

1. Не все встретили восьмой «Золотой мяч» Месси восторженно и с восхищением: Лотар Маттеус, например, заявил, что аргентинец победил несправедливо, Дидье Дешам не уверен, что Лео можно считать лучшим футболистом в истории, а Жером Ротен и вовсе назвал вручение приза Месси позором, ведь тот «не был лучшим даже в «ПСЖ».