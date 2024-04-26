Таяние ледников может привести к полному исчезновению императорских пингвинов

Исследование, проведенное Британской антарктической службой, показало, что рекордно низкий уровень морского льда в 2023 году стал одной из главных причин смертности птенцов императорских пингвинов за последние несколько лет.
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