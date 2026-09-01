Шейные вентиляторы в жару — находка для офисов

Портативные шейные вентиляторы, которые крепятся на ключицах и направляют поток воздуха вверх к лицу, существуют на рынке уже почти два десятилетия, однако так и не смогли завоевать широкую популярность из-за своего необычного, а порой и нелепого … .
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