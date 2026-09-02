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Рязанские новости

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Рязанец осужден на 7,5 лет за покушение на сбыт наркотиков

Рязанец осужден на 7,5 лет за покушение на сбыт наркотиков

Мужчина приобрел наркотики и планировал сделать закладки в Рязани, но его задержали.Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

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