Рязанец осужден на 7,5 лет за покушение на сбыт наркотиков

Мужчина приобрел наркотики и планировал сделать закладки в Рязани, но его задержали.Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков.