Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Дешёвые певцы и 80-летие Победы

Дешёвые певцы и 80-летие Победы

Жалкие объяснения Иосифа Пригожина о том, что ему нечем платить коллективам и что пение это работу, которую надо оплачивать "У людей целые коллективы, кто их будет кормить, кто им будет платить зарплаты? Что вы докопались до артистов, чего вы хотите? Зачем сеять рознь внутри? Кто торгует патриотизмом? Все живут в этой стране, зарабатывают, кормят свои семьи.

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