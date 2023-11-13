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Директор Службы Заказчика администрации Петербурга ответил на обвинения в избиении жены

По его словам, бывшая супруга удерживает в доме детей. Директор «Службы заказчика администрации Василеостровского района» Алексей Суханов прокомментировал обвинения в избиении бывшей жены на территории частного дома в поселке Киссолово.

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