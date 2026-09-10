NYT: новый запрос Украины на $27 млрд вызвал вопросы у европейских чиновников

Михаил Федоров и Владимир Зеленский, 2026 год © Virginia Mayo/AP В Европе возникли вопросы из-за запроса Украины на дополнительные $27 млрд для финансирования оборонных расходов до конца 2026 года, пишет The New York Times.
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