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NYT: новый запрос Украины на $27 млрд вызвал вопросы у европейских чиновников

NYT: новый запрос Украины на $27 млрд вызвал вопросы у европейских чиновников

Михаил Федоров и Владимир Зеленский, 2026 год © Virginia Mayo/AP В Европе возникли вопросы из-за запроса Украины на дополнительные $27 млрд для финансирования оборонных расходов до конца 2026 года, пишет The New York Times.

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