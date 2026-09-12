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Такер Карлсон: элиты Запада возмутило, что Путин ограничил власть олигархов

Такер Карлсон: элиты Запада возмутило, что Путин ограничил власть олигархов

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что западные элиты раздражены борьбой российских властей с олигархами и отношением президента Владимира Путина к православию.

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