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Российский боксер Атаев победил Домингеса и завоевал чемпионский титул IBA

Российский боксер Атаев победил Домингеса и завоевал чемпионский титул IBA

РИА Новости/Алексей Филиппов Российский боксер Шарабутдин Атаев победил азербайджанца Лорена Альфонсо Домингеса в поединке весовой категории до 90,71 кг и выиграл титул чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) среди профессионалов.

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