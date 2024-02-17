Российский боксер Атаев победил Домингеса и завоевал чемпионский титул IBA

РИА Новости/Алексей Филиппов Российский боксер Шарабутдин Атаев победил азербайджанца Лорена Альфонсо Домингеса в поединке весовой категории до 90,71 кг и выиграл титул чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) среди профессионалов.
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