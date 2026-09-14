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Песков предупредил о последствиях атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии

Песков предупредил о последствиях атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии

Песков заявил, что выведение из строя нефтепровода в Саудовской Аравии привело к потере свыше 4% поставок с мировых рынков.

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