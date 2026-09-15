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Уменьшенные копии спортивного Porsche 550 Spyder будут продавать за 8 млн рублей

Уменьшенные копии спортивного Porsche 550 Spyder будут продавать за 8 млн рублей

Британская компания Hedley Studios, ранее известная как The Little Car Company, объявила о старте продаж официально лицензированной уменьшенной копии легендарного Porsche 550 Spyder.

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